Marino: "Nell'Inter rivedo il Napoli di un anno fa. Giuntoli? Trovo delle analogie con il mio percorso post scudetto con gli azzurri"

A proposito: il campionato ha un padrone?

«Mi sembra un copia-incolla dell’anno scorso, con l’azzurro trasformato con l’aggiunta del nero. Mi sembra di rivedere nell’Inter di questa stagione il Napoli dell’anno scorso, dove in settimana qualcuno aspettava lo scivolone, invece il Napoli vinceva sempre di più e staccava sempre di più le contendenti».

La differenza quest’anno è che la Juve ha dato più filo da torcere.

«In linea di massima sì, in realtà a parte lo scontro diretto che ha sancito l’aumento del distacco, è stata più che altro la mancanza di un turno di campionato, per la Supercoppa, ad accorciare la classifica. In realtà a livello di gioco, di padronanza delle partite dobbiamo essere onesti l’Inter è molto simile a quel Napoli, per quanto poi la Juve rispetto all’anno scorso con il mio amico Allegri stia facendo un grande campionato. Se lo sovrapponiamo all’anno scorso sembra di vedere un’altra squadra, dal punto di vista di organizzazione, filosofia di gioco e risultati.

Nel lavoro di Giuntoli trovo molti punti di contatto con il mio, quando decisi di rompere il contratto con il Napoli dopo lo scudetto del 1987 e andai alla Roma. L’anno prima la squadra era arrivata settima, era stato l’anno più basso del ciclo di Viola, con l’esonero di Eriksson e il ritorno di Liedholm nelle ultime partite. Trovo similitudini con il lavoro che facemmo allora, nel 1987/1988, cambiammo la squadra e prendemmo tanti giocatori di B, i vari Policano e Signorini. Certo poi prendemmo Voeller, però la maggior parte erano innesti di giovani che venivano dalla B. Arrivammo terzi alle spalle del Milan di Berlusconi che strappò il titolo al Napoli nelle ultime giornate e per un periodo lottammo anche per lo scudetto".