Marca - Il Real Madrid punta Haaland: nell'affare può rientrare Jovic

Calciomercato Napoli - Secondo quanto riportato da Marca, il Real Madrid ha spostato le mire sul centravanti passando da Lautaro Martinez a Erling Braut Haaland. L'idea dei blancos è quella di arrivare al norvegese inserendo come contropartita Luka Jovic. L'attaccante serbo conosce la Bundesliga mettendosi in luce con la maglia dell'Eintracht Francoforte, al punto da meritarsi la chiamata del Real Madrid che lo ha acquistato per 60 milioni. Bocciato praticamente da subito, Jovic sembra non avere più chances nel club spagnolo soprattutto dopo aver violato la quarantena in Serbia.