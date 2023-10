Maradona sold out per Napoli-Milan: il dato definitivo

Calcio Napoli - Come si legge questa mattina sul Corriere dello Sport, domani allo stadio maradona ci sarà il tutto esaurito per Napoli-Milan:

"Pieno. Facciamo anche tutto esaurito: saranno più o meno 53mila gli spettatori che domani accompagneranno al Maradona il Napoli e il Milan attraverso una notte piena di significati per entrambe le squadre. Attesa notevole e grande entusiasmo soprattutto dopo l’astinenza prolungata di partite in casa tra la sosta e le trasferte di Verona in campionato e di Berlino in Champions".