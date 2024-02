Stadio Maradona, il piano di De Laurentiis: si punta a una concessione di 50 anni, scartate le ipotesi di Afragola e Pozzuoli

Il Napoli non cambierà casa. Il Maradona sembra destinato a restare ancora lo stadio degli azzurri con Aurelio De Laurentiis che farà di tutto per conservare la storica dimora della squadra della città.

Stadio Diego Armando Maradona

Il Napoli non lascerà il Maradona

Come riporta Il Mattino, risolutivo l’incontro avvenuto nelle scorse settimane tra il patron del Napoli, il sindaco Manfredi e tutte le parti interessate per trovare una quadra. Il programma sembra potersi sviluppare a tappe. Si può cominciare con la concessione dello stadio Maradona al Napoli con accordo di 50 anni. Poi si potrebbe passare alla cessione definitiva dell’impianto. L’operazione avrebbe per De Laurentiis un costo di circa 30 milioni di euro, cifra ritenuta congrua a fronte dell’investimento e dei margini di guadagno stimati dal patron e dal suo entourage. A questo punto, però, c’è la situazione legata alla tempistica. Tempi brevi per poter anche iniziare a pensare al restyling dello stadio.

Abbandonate le piste Afragola, Pozzuoli e Castellammare di Stabia

Il progetto originale, infatti, prevedrebbe l’eliminazione della pista di atletica che attualmente divide gli spalti dal terreno di gioco. Poi, ci sarebbe tutto quello che ha a che fare con il lato commerciale: negozi, ristoranti e quanto più possa essere legato al mondo Napoli, ma non solo. Afragola, Pozzuoli, anche Castellammare di Stabia (seppur con l’idea di costruire lì in centro sportivo), ma con il passare del tempo ci si è resi conto che ogni altra soluzione non sarebbe stata adatta per le esigenze.