Manovra stipendi Juve, CorSport: da quanto filtra saranno chiesti almeno altri 20 punti di penalità

Quanto costerà alla Juventus l'indagine Prisma? C'è grande attesa per quanto riguarda il nuovo filone d'indagini per quanto riguarda la manovra stipendi effettuata dalla Juventus nel periodo Covid. Dopo la penalizzazione di 15 punti per il caso plusvalenze molti si chiedono quanto potrebbe rischiare adesso la Juventus in caso di nuova penalità.

L'edizione odierna del Corriere dello Sport racconta uno scenario che, qualora dovesse davvero concretizzarsi, porterebbe praticamente la squadra allenata da Massimiliano Allegri in piena lotta per non retrocedere. Infatti, secondo il quotidiano quello che filtra sull'inchiesta Prisma, in ambito sportivo, la richiesta sarà almeno di 20 punti di penalizzazione.





