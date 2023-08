Manolo Portanova può giocare a calcio: il Tribunale Figc si è dichiarato incompetente sul caso

Notizie Calcio - Manolo Portanova potrà giocare regolarmente a calcio. Il calciatore, oggi in forza alla Reggiana, era stato condannato a sei anni per violenza sessuale di gruppo. Ecco cosa si legge su Repubblica

"Manolo Portanova potrà giocare a calcio. È quello che di fatto ha deciso il Tribunale federale nazionale della Figc, che ieri si è dichiarato incompetente sul caso del calciatore di 23 anni condannato in primo grado (a dicembre del 2022) a sei anni di carcere per stupro.

La Reggiana, che lo ha preso in prestito dal Genoa, in presenza del nulla osta della federazione lo tessererà tra oggi e domani. La conferma arriva dal direttore sportivo dei granata Roberto Goretti. Ma è una scelta che spacca Reggio Emilia e i tifosi e che ha già creato non poche proteste".