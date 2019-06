Manolas al Napoli, cosa cambia senza Albiol? Cdm: Ancelotti vuole una squadra più aggressiva

Manolas è ad un passo dal Napoli, la prossima settimana dovrebbe arrivare l’annuncio ufficiale, il difensore greco s’allena in Grecia, è pronto ad iniziare l’avventura in maglia azzurra, dovrebbe aggregarsi al Napoli durante il ritiro di Dimaro, quando la macchina formale completerà il trasferimento. Ieri sera a Montecarlo vertice tra il ds Giuntoli e Raiola per gli ultimi dettagli.

Manolas, cosa cambia nel hioco del Napoli

Come riporta Il Corriere del Mezzogiorno: