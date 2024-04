Calciomercato SSC Napoli - Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis ha già scelto il direttore sportivo a cui affidare la ricostruzione. Lo racconta la Gazzetta dello Sport.

Sarà Giovanni Manna, ora alla Juventus ma probabilmente a breve già libero di poter lavorare in proiezione futura:

“Si sta ragionando su una risoluzione consensuale di contratto in tempi strettissimi, già sabato l’attuale ds bianconero non era presente all’Olimpico Grande Torino per il derby della Mole”