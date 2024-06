Manna formalizza l'arrivo di Rafa Marin: ecco quando sarà a Napoli

Calciomercato Napoli - Il nuovo direttore sportivo Giovanni Manna ha chiuso il primo colpo che riguarda la difesa azzurra con Rafa Marin dal Real Madrid. Intanto, ci sono delle novità che riguardano il passaggio del centrale al Napoli. Secondo quanto riportato da Il Mattino, il passaggio in azzurro di Rafa Marin si formalizzerà soltanto all'inizio di luglio (accordo quinquennale per il difensore ormai ex Real Madrid).