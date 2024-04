Manna al Napoli, il contratto sarà formalizzato nei prossimi giorni: svelato il suo ruolo

Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno riporta le ultime notizie in merito al futuro direttore sportivo del Napoli, Giovanni Manna:

"Il primo tassello del Napoli del futuro è Giovanni Manna, 36 anni, di Vallo della Lucania. Sarà lui il nuovo direttore sportivo azzurro scelto dal presidente Aurelio De Laurentiis per la prossima stagione. Tra le parti c’è un accordo verbale di massima poi tutto sarà formalizzato con un contratto nei prossimi giorni. Manna quest’anno alla Juventus ha ricoperto il ruolo di Head of First Team e anche collaboratore di Cristiano Giuntoli, ex direttore sportivo del Napoli, il cui addio dopo otto anni ha sollevato polemiche e scalpore".