Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito all'imminente futuro del calciomercato SSC Napoli, commentando così l'arrivo di Giovanni Manna:

"De Laurentiis è però lo stesso costretto a programmare subito la rifondazione e il primo movimento sarà il nuovo uomo di fiducia per la prossima campagna acquisti, in cui ci saranno da investire i 120 milioni della cessione di Victor Osimhen, in bilico tra Psg, Arsenal e Chelsea".