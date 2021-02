Manca solo l'ufficialità per Juve-Napoli il 17 marzo! Tuttosport: poi dicono che non è una stagione stregata, è un problema per Gattuso

Ultime Serie A - Poi dicono che per il Napoli questa non è una stagione stregata. Ora che Gattuso sta recuperando gradualmente i tanti assenti, ecco che arriva l’ennesimo ostacolo come racconta Tuttosport.

"Manca solo l’ufficialità per l’annuncio della data del recupero del match non giocato il 4 ottobre, Juventus-Napoli: mercoledì 17 marzo alle 18.45. Un bel problema per Gattuso, perché andrebbe a completare una settimana di fuoco che comincerà domenica 14 con Milan-Napoli, proseguirà con la trasferta a Torino e si concluderà domenica 21 con Roma-Napoli. Il classico tutto per tutto da giocarsi con tre partite nel giro di 7 giorni e tutte fuori casa"