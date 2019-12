Malessere Insigne, Gazzetta: le cifre della super multa di ADL. Ha condiviso in pieno lo sfogo social del fratello

Ultime notizie calcio Napoli - Come si legge nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il capitano Lorenzo Insigne non sta vivendo un momento particolarmente felice dal punto di vista mentale e tecnico. Il calciatore ha anche ricevuto una pesante multa dal presidente De Laurentiis.

"«Una carezza in un pugno», cantava Adriano Celentano. E può essere il titolo dell’istantanea di martedì sera, alla festa di Natale del Napoli, col presidente Aurelio De Laurentiis che accarezza il suo capitano Lorenzo Insigne, finalmente rilassato, dopo che un certo nervosismo lo aveva tenuto in tensione all’inizio della serata. La carezza dopo il pugno metaforico arrivato con quella multa contestata da 350 mila euro per l’ammutinamento della notte del 5 novembre. Già nei giorni precedenti, dopo la sconfitta col Parma, e i fischi subiti alla sostituzione dai suoi esigenti tifosi, il presidente aveva avuto parole indulgenti: «I calciatori sono uomini, non automi. Lorenzo ha solo bisogno di ritrovare la sua enorme forza da giocatore straordinario quale è. Con il 4-3-3 sarà più semplice». Un messaggio rassicurante, ma nell’animo Insigne è tutt’altro che sereno e lo si capisce dal duro sfogo sui social del fratello. Parole sicuramente condivise dal capitano del Napoli, cui in effetti i tifosi non ne risparmiano una. Ma è altrettanto vero che il rendimento è da tempo deficitario e un campione vero deve riuscire a rendere al di là delle critiche. Ma in realtà per carattere il nostro le ha sempre sopportate male".