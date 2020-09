Maksimovic lascerà Napoli, Il Mattino: la Premier gli fa la corte, ADL chiede 18 mln

Ultime calcio Napoli - Bloccato Sokratis dell'Arsenal, il candidato in difesa a cambiare area è Maksimovic, prezzo del cartellino almeno 18 milioni anche perché su di lui pesa la scadenza nel 2021.

Maksimovic

Come riporta Il Mattino:

"Dice il suo manager, Ramadani, che la Premier gli fa la corte. Ma al momento, una vera e propria offerta non è arrivata. In partenza c'è anche Luperto: peccato che non sia riuscito a convincere Gattuso ed è questo il motivo per cui ha la valigia pronta. D'altronde, alla sua età, bisogna giocare. E Rino di spazi non pensa di concedergli. Anche perché, paradossalmente, vede come centrale difensivo meglio Di Lorenzo che lui".