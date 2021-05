Mai più Mazzoleni al Var? Repubblica: sarà ricusato dalla SSC Napoli! ADL ha fatto trapelare solo una cosa

Secondo quanto riferiferisce l'edizione odierna di Repubblica la Ssc Napoli starebbe pensando di ricusare Paolo Silvio Mazzoleni, ovvero di non accettare mai più la sua designazione al Var. I precedenti dell'ex fischietto di Bergamo col sodalizio partenopeo sono disastrosi. Storica la sua conduzione vergognosa a Pechino contro la Juventus, per non parlare di tutti gli episodi valutati con un parametro discutibile in Serie A negli anni sempre contro gli azzurri. I precedenti negativi sono troppi. Da qui l'idea di ricusarlo. Ma Adl ha fatto solo trapelare il suo malumore, evitando dichiarazioni. l’unica voce di protesta è stata quella di De Laurentiis jr, sui social. «Rocchi è venuto a Castel Volturno per spiegarci come va utilizzato il Var, ma col Cagliari è successo lo stesso l’impossibile. Mazzoleni era al bar» .