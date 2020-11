"Magnifico? Impalpabile! Controfigura del leader ammirato in Nazionale". Insigne non si accende, voti e pagelle dei quotidiani

Notizie Calcio Napoli - Il capitano del Napoli Lorenzo Insigne è stato tra i peggiori in campo di Napoli-Milan 1-3, di seguito le sue pagelle.

Corriere della Sera 5

“Non incide, sembra aver lasciato in Nazionale sicurezza e voglia”

Repubblica 5

“Controfigura del leader ammirato in Nazionale”

Il Mattino 5

“La controfigura della star con l’Italia. Sembra fuori dalla partita, non propone mai nulla di decisivo poco rispetto ai suoi standard nella prima mezz’ora, con Calabria che non scende, di fatto, mai nella metà campo azzurra. Pochi spunti di rilievo quando tutti sperano nel suo lampo per completare la rimonta”

Gazzetta dello Sport 5,5

“La manovra fatica a decollare e Lorenzinho non si accende. Difficile trovare spazi, ma il capitano stavolta non riesce a regalare alcuna magia”

Corriere dello Sport 5

“Il Magnifico d’Italia questa volta non riesce a lasciare il segno: Calabria sembra una gabbia”

Tuttosport 5,5

“Impalpabile per larghi tratti di partita, si accende a fiammate e non conferma del tutto quanto di buono fatto vedere nelle ultime settimane, Nazionale compresa”