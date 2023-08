Maglia del Bari nella top ten delle più belle: battute Inter, Milan e Juve

Notizie calcio - La prima maglia del Bari è tra le più belle fra quelle indossate nei principali campionati europei. Come tradizione di ogni inizio di stagione, SocceBible.com, portale online che si occupa di novità in fatto di prodotti, cultura e design nel calcio, ha stilato la top ten delle divise da gara casalinga, inserendo quella biancorossa al quinto posto, davanti a quelle di big del calcio italiano come Inter, Milan e Juventus. La maglia più bella è stata individuata in quella nuova della Roma, davanti a Fiorentina, Venezia ed Arsenal.