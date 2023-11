Magic moment Raspadori, sente la fiducia di Garcia: spunta un retroscena sull'esultanza col Milan

Giacomo Raspadori ha trovato, nel pomeriggio di Salerno, un record personale, un'altra grande prestazione e un gol che sblocca il punteggio.

Giacomo Raspadori

Rinascita Raspadori prosegue anche a Salerno

Per la prima volta da quando ha debuttato in prima squadra, ha trovato il gol in tre gare consecutive. Momento magico per lui, capace di raccordare il gioco e da esterno di creare scompiglio. Raspadori sente la fiducia di Garcia e lo sta ripagando a suon di gol e prestazioni. Da quando si è appassionato al golf, come riporta Il Mattino, uno dei campi più importanti della Campania si trova a Castel Volturno, non sbaglia un colpo e col Milan ha esultato con uno 'swing'. Tra l'altro ha coinvolto tanti compagni di squadra, come Demme, con il quale gioca spesso a minigolf.

