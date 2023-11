"Ma tu come intendi farlo giocare il Napoli?": la risposta di Tudor che ha spinto ADL al clamoroso dietrofront

Calcio Napoli - L'edizione odierna del Corriere dello Sport svela come in casa Napoli era praticamente tutto pronto per l'annuncio di Igor Tudor salvo poi compiersi un clamoroso dietrofront da parte del presidente Aurelio De Laurentiis il quale ha deciso di virare senza indugio su Mazzarri.

Retroscena Tudor allenatore del Napoli

Ecco cosa si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport riguardo l'allenatore Igor Tudor: