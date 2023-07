"Ma davvero ce l'avete con me?", Il Mattino svela: Osimhen ha un punto debole, ecco qual è

Calciomercato Napoli - Victor Osimhen ha un punto debole. Lo si è capito quando ha messo piede sul campo di Carciato, accolto da ululati di gioia e grida, come racconta l’edizione odierna de Il Mattino.

"Il punto debole sono i tifosi: lui si mette la mano in faccia sentendo le loro urla, sorride imbarazzato, saluta con la mano passeggiando a passi brevi, si copre il capo quasi come se si vergognasse. E guarda il pubblico come a dire «ma davvero ce l'avete con me?». Diciamo che dopo un simile abbraccio, Victor Osimhen è un pochino più vicino alla sua permanenza in azzurro”