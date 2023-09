Lutto Lobotka, la decisione dello slovacco alla proposta del ct Calzona

Ultime notizie Napoli - La storia di Stanislav Lobotka, padre e figlio, ha colpito il Paese e il mondo del calcio a partire da Napoli. Ne parla il Corriere dello Sport.

Mercoledì papà Stanislav, 58 anni, stava tornando a casa dopo il lavoro e ha accusato un malore fatale alla fermata dell’autobus di via Soblahovská:

“È crollato sull’asfalto, una donna lo ha notato e ha chiamato i soccorsi, ma non c’è stato nulla da fare. Suo figlio Stanislav ha appreso la tremenda notizia giovedì mattina, mentre era in ritiro al centro tecnico federale di Senec: il ct Calzona gli ha lasciato la facoltà di scegliere e lui ha deciso di restare e giocare venerdì dal primo minuto. Ieri mattina lo hanno accompagnato a Trencin per i funerali ma domani sarà al suo posto contro il Liechtenstein. In campo”