“L’unico a tenere la testa fuori dall’acqua”. I voti dei quotidiani per Kvaratskhelia dopo Milan-Napoli

Le pagelle dei quotidiani per Khvicha Kvaratskhelia dopo Milan - Napoli:

Il Mattino 6 - Spazia da destra a sinistra ed appena cambia zona confeziona un servizio assistenza che meritava miglior sorte. Va via a Bennacer e Florenzi prima di scaricare al centro dove però non trova nessuno. Ci prova dalla distanza, ma stavolta i giri non sono quelli giusti. Nel bene e nel male è l'unica luce del Napoli.

Gazzetta dello Sport 6,5 - Partenza sprint, con un paio di guizzi sulla trequarti e il cioccolatino dolce per Simeone, sputato dal palo. Davanti è l'unica luce azzurra.

Corriere dello Sport 6,5 - Libero di svariare su tutto il fronte offensivo, crea la prima occasione della gara. Non è l'unico lampo, ma dà la sensazione di trovarsi troppo solo a sfidare troppi avversari. Meglio quando si aggiunge Politano, ma manca la giocata decisiva.

Corriere della Sera 6,5 - L'unico a tenere la testa fuori dall'acqua già nel primo tempo.