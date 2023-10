Lungo confronto De Laurentiis-Garcia, spunta l'ammissione del mister

L'edizione in edicola oggi di Repubblica fa il punto della situazione in merito alla delicata situazione in casa Napoli che vede in bilico la posizione del tecnico Rudi Garcia:

"De Laurentiis terrà tutti sulla corda almeno fino alla trasferta del 21 ottobre a Verona, da cui il Napoli dovrà iniziare subito la sua risalita in classifica. Il presidente ieri si è confrontato a lungo soprattutto con Garcia, che sa di aver evitato in extremis l’esonero e ha ammesso i suoi errori, accettando le critiche con umiltà e spirito costruttivo".