Lunga telefonata tra Natan e Garcia! Juan Jesus ha fatto da traduttore

Calciomercato Napoli, oggi Natan arriva in Italia! Sarà lui il nuovo acquisto del Napoli in difesa per sostituire Min Jae Kim. Difensore brasiliano di 22 anni, ha giocato solo ieri la sua ultima partita in Copa Sudamerica e oggi dovrebbe già essere a Roma per sostenere le visiste mediche a Villa Stuart.

Secondo quanto riporta Il Mattino, Natan firmerà con il Napoli un contratto quinquennale da circa 1 milione di euro a stagione. Altra curiosità: ieri pomeriggio Natan ha ricevuto una telefonata con Rudi Garcia, grazie alla mediazione di Juan Jesus che ha fatto da interprete. Tra i due c'è stata una lunga chiacchierata.

Se le visite mediche andranno bene, sarà a Castel di Sangro già ad inizio settimana.