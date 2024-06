Lukaku vuole ritrovare Conte: resta il primo obiettivo in attacco

Calciomercato Napoli - Antonio Conte vuole tornare a lavorare di nuovo con Romelu Lukaku e viceversa. L'attaccante in forza al Chelsea ma in uscita anche in questa sessione di mercato è uno dei principali obiettivi del Napoli in caso di addio di Osimhen. Come racconta Il Mattino, Lukaku vuole ritrovare Conte e resta il primo obiettivo del tecnico leccese.