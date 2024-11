Lukaku si è sbloccato, ma l’unica via per aumentare la costruzione e le occasioni da gol è un'altra

Ultime notizie SSC Napoli - Romelu Lukaku si è sbloccato contro la Roma, ma l’unica via per aumentare la costruzione e le occasioni da gol è quella di riaccendere la fantasia degli esterni offensivi. Ne parla la Gazzetta dello Sport.

Politano e Kvaratskhelia si sono messi in mostra più per il lavoro di copertura e sacrificio che per le invenzioni sulla trequarti: "il loro lavoro in copertura ha permesso al Napoli di trovare equilibrio di squadra, ma Conte ha bisogno del loro talento per continuare la marcia. Politano fin qui ha inciso poco davanti: un gol e un assist in 13 giornate. Kvara deve sfruttare di più la fisicità di Lukaku: se migliora la loro intesa, il Napoli può svoltare. Kvara ha già messo a segno 5 reti, ma è fermo a 2 assist".