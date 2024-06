Lukaku-Napoli, svelata la cifra della clausola per strapparlo al Chelsea

Calciomecato Napoli - L'edizione in edicola oggi del Corriere del Mezzogiorno riporta le ultime notizie in merito alle entrate e uscite nel ruolo di bomber:

"In attesa di definire la cessione di Osimhen che però al momento appare davvero difficile vista la presenza di una clausola onerosa (130 milioni) e risolvere i casi Kvara (un pari nella seconda partita europea con la Repubblica Ceca) e Di Lorenzo, la società partenopea ha sempre in testa Lukaku per l’attacco.

Per assicurarsi il belga, il Napoli dovrebbe versare una clausola di 44 milioni di euro o quanto meno accordarsi su una cifra: il club londinese non intende darlo nuovamente in prestito".