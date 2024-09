Ultime notizie SSC Napoli - L'attaccante del Napoli Romelu Lukaku ha scelto di non unirsi alla nazionale belga durante la pausa. Ne parla Tuttosport.

Lukaku a Castel Volturno

L'attaccante del Napoli Romelu Lukaku vuole affrettare i tempi "e mettersi subito in forma per essere al 100% già contro il Cagliari. L’attaccante belga ha preferito allenarsi anche ieri a Castelvolturno, nonostante il tecnico salentino abbia concesso due giorni di riposo con la ripresa fissata per domani".