L’Uefa vuole abolire il gol che vale doppio in trasferta, CorrSera: al vaglio diverse soluzioni per evitare troppi tempi supplementari

Ultime calcio - I gol segnati in trasferta, in caso di parità di punteggio tra match di andata e ritorno, non varranno più doppio. La norma, stabilita nel 1965 e tuttora in vigore, è stata giudicata obsoleta dal Comitato delle competizioni per club dell’Uefa e passerà ora al vaglio dell’esecutivo di Nyon in calendario a giugno prima di essere abrogata ufficialmente. Nell’ultima edizione di Champions, sia la Juventus che i campioni in carica del Bayern Monaco sono stati estromessi proprio in virtù di questo regolamento. Già dalla prossima edizione di Champions, di Europa League e della nuova Conference, i gol segnati fuori casa avranno lo stesso valore di quelli casalinghi. Le nuove norme, sicuramente più eque e trasparenti, porteranno però la conseguenza di un numero molto più alto di tempi supplementari, a meno che, come già sperimentato in Sud America, non venga abolito l’extratime, con il passaggio diretto ai rigori in caso di parità dopo 180 minuti. Lo riporta Il Corriere della Sera.