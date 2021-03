Lozano verso il rientro, Tuttosport: sarà inserito gradualmente, magari nel finale. Un ragionamento analogo potrebbe valere anche per Manolas

Ultime calcio Napoli - Hirving Lozano sarà inserito gradualmente, magari nel finale di una partita nella quale la Roma potrebbe patire per la fatica della trasferta contro lo Shakhtar Donetsk. Ne parla Tuttosport.

“Il messicano è troppo importante e Gattuso non vuole correre rischi di perderlo per una banale ricaduta. Un ragionamento analogo potrebbe valere anche per Manolas. Non sente più dolore alla caviglia e spera di riprendersi il posto da titolare contro quella che è stata la sua squadra per cinque stagioni”