Lozano-Napoli, il Mattino: "Raiola in città per trovare una nuova squadra al messicano"

Calciomercato Napoli - Vacilla la permanenza a Napoli di Hirving Lozano. L'attaccante messicano è poco preso in considerazione da Gennaro Gattuso. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna de Il Mattino ed evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Nelle prossime ore arriva Mino Raiola che incontrerà Giuntoli: tra i temi il futuro di Lozano e Insigne. Nel senso che, alla luce delle ultime scelte di mercato, se davvero Lozano è destinato a un ruolo di vice Insigne, il super agente di Nocera Inferiore, chiederà di avere il via libera per trovare un’altra squadra al messicano per evitare di avere due assistiti nello stesso ruolo"