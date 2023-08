Lozano lascia il Napoli? Ieri l'agente del Chucky è stato in città per discutere della questione

Calciomercato Napoli - Come si legge questa mattina sulle pagine del Corriere dello Sport, ieri l'agente di Hirving Lozano era a Napoli. Un segnale per la cessione del Chucky? potrebbe essere visto che nelle ultime ore c'è stata l'offerta da parte del Psv che riaccoglierebbe volentieri il Chucky.

Ecco cosa scrive il Corriere dello Sport su Lozano:

"Ieri Barry Whelan, il manager del Chucky, è anche stato a Napoli per discutere della questione, ma poi il giocatore s’è allenato con i compagni al Maradona, in gruppo, e oggi, a meno di clamorosi colpi di scena (cioè di mercato) sarà regolarmente convocato da Garcia per la partita in programma alle 20.45 con il Sassuolo. In un solo concetto: nulla di caldo".