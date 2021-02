Lozano l'arma in più del Napoli: sarà lui a rascinare i compagni, Petagna partirà dalla panchina

Napoli Calcio - Lozano, il bomber azzurro, buono per tutti gli usi e per qualsiasi posizione e molto spesso a segno. Stasera contro l'Atalanta ancora centravanti, come nel finale di partita contro il Parma, e come dal primo minuto contro lo Spezia.

Lozano

Come riporta Il Mattino:

"Lozano ha mantenuto una continuità di rendimento impressionante ed è stato puntualmente tra i migliori in campo. Nove reti in campionato, due in coppa Italia e una in Europa League, in totale 12 gol. E un grande apporto in termini di dinamismo con la capacità di andare via nell'uno contro uno e di guadagnare tante ammonizioni dei difensori avversari costretti a fermarlo con interventi fallosi. Il Chucky fa la differenza e crea la superiorità numerica e proverà a farlo anche stasera contro l'Atalanta. E poi Lozano, in attesa di Osimhen, è l'unico che riesce ad assicurare la profondità con i suoi movimenti. Da terzo centravanti iniziale è diventato indispensabile per gli infortuni di Mertens (ancora fuori gioco per i problemi alla caviglia) e Osimhen che ha ripreso ma ancora è lontano dal top della condizione: Petagna ha stretto i denti nelle ultime partite per alcuni problemini fisici e si è sempre messo in luce per la sua generosità. Stasera con l'Atalanta partirà dalla panchina, ma potrà dare il suo contributo a partita in corso".