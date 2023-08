Lozano in Mls, Gazzetta: pronto quadriennale dai Los Angeles. Si può chiudere nei prossimi giorni

Calciomercato Napoli - Hirving Lozano è sempre più lontano dal Napoli. Come si legge questa mattina sulle pagine della Gazzetta dello Sport, il messicano è nel mirino dei Los Angeles che gli avrebbero offerto un contratto per quattro anni. Il Napoli però resta in attesa di un'offerta ufficiale.

