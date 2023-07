Lozano fuori rosa: si decide tutto a Castel di Sangro

Hirving Lozano è in rottura con il Napoli. L'esterno d'attacco messicano rischia di essere messo fuori rosa in vista delle prossime settimane. Perché il suo attuale contratto in scadenza 2024 non sarà rinnovato alle stesse cifre e il Napoli vuole cederlo ora per incassare una buona cifra e non perderlo il prossimo anno a zero. Sarà decisivo ciò che accadrà a Castel di Sangro.