Lozano finisce ai margini del progetto Napoli, addio entro 10 giorni: bloccato il sostituto

Secondo quanto riportato dall'edizione in edicola oggi di Repubblica, la SSC Napoli sta monitorando il mercato dopo le offerte arabe ricevute per Hirving Lozano, che nell’anticipo di sabato allo stadio Stirpe è rimasto per tutti i 90’ seduto in panchina. Il messicano è ai margini del progetto azzurro e entro il 31 agosto è probabile che venga ceduto dal Napoli, dopo i vani tentatvi di rinnovare al ribasso il contatto del Chucky. Al suo posto è già stato bloccato dall’Eintracht Francoforte il danese Jesper Lindstrom.