Lozano, ennesima occasone sprecata. Il Mattino: troppo poco, Gattuso lo riporti nel suo ruolo naturale

Ultime calcio Napoli - Troppo poco per poter strappare una sufficienza. E l'alibi dell'aver giocato in un ruolo non suo, regge solo fino a un certo punto. Quella di ieri è stata l'ennesima occasione sprecata da Hirving Lozano, che in assenza di Milik e Mertens è stato schierato dal primo minuto da Gattuso nell'insolito ruolo di punta centrale nel tridente.

Lozano

Secondo quanto riporta Il Mattino:

"Pochi palloni giocabili, ma anche poca verve da parte del messicano che è rimasto in campo per 85 minuti. Della sua partita si ricorda una bella serpentina nel primo tempo, e poco altro. Poteva essere e non è stato, un po' come tutta la sua stagione fatta da molte ombre e pochissime luci. «Lozano ha fatto meglio da esterno che da centrale, ovviamente, ma è andato bene», ha commentato Gattuso al temine della partita confermando l'impressione che si era avuto già durante i 90 minuti regolamentarli. Era partito titolare per la seconda volta in campionato dopo i 62' che Gattuso gli aveva concesso a Bologna la scorsa settimana, ma l'occasione non è stata sfrutta al meglio, anzi. D'altra parte Lozano è un giocatore che preferisce giocare con la porta davanti, e non alle sue spalle, perché fisicamente non ha le caratteristiche per difendere il pallone e far salire la squadra. Dalla prossima il messicano potrà tornare al suo ruolo naturale di esterno d'attacco dove può sperare di incidere maggiormente ed essere più utile alla manovra del Napoli, non come ieri sera quando per larghi tratti è apparso un corpo estraneo al resto della squadra".