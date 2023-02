Lozano e Zielinski, futuro in bilico: rendimento super ma i parametri vanno rispettati

Piotr Zielinski e Hirving Lozano sono tra i calciatori più importanti di questo avvio di 2023 del Napoli. La sterzata di Lozano è arrivata un mese fa a Salerno: titolare contro i granata, nelle ultime sette gare ha cominciato dal primo minuto per cinque volte. L'alternanza quasi scientifica con Politano ora pende decisamente dalla sua parte: 1462' contro i 1237 dell'altro azzurro, anche se il gol gli manca da novembre.

Piotr Zielinski

Zielinski e Lozano destino simile

Come riporta Il Mattino, il contratto è in scadenza tra un anno e Lozano potrebbe essere tra i più appetibili la prossima estate. Oggi il messicano guadagna oltre i 4 milioni, ma sfrutta quel decreto crescita che ha aiutato il Napoli di De Laurentiis negli ultimi anni a contenere l'impatto lordo dell'ingaggio e i parametri vanno rispettati. Simile il discorso per Piotr Zielinski: tra luglio e agosto il polacco aveva già la valigia pronta e invece è rimasto, dimostrando con 6 gol e 8 assist fin qui il proprio valore.

