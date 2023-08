Lozano tormento di ADL! CorSport: ecco quanto chiede per cederlo, c'è già l'eventuale sostituto

Notizie Napoli calcio. Uno dei temi più scottanti in casa azzurra è quello relativo al futuro di Hirving Lozano: il messicano è in scadenza nel 2024 e ad oggi il suo rinnovo appare decisamente distante.

Di Lozano, che a Frosinone è rimasto in panchina, ne ha parlato l'edizione odierna del Corriere dello Sport riportando un nuovo sondaggio dell' Al Ahli per il messicano:

I 32 milioni per el Chucky basterebbero ed avanzerebbero per appagare Aurelio De Laurentiis, ma bisognerà come sempre aspettare e, chiaramente verificare. Lozano è uno dei tormenti del Napoli, che sa di poter perdere il messicano a zero nella prossima estate ma spera, invece, che da Los Angeles, nel caso gli arabi spariscano, si ripresentino: il piano di Adl è pronto e, se si dovesse liberare la fascia di destra (o anche quella di sinistra), il Napoli tornerebbe a sollecitare una risposta dall’Eintracht Francoforte per Lindstrøm (23), che ha tutto ciò che chiede un club deciso a guardare avanti.