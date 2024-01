"Lottiamo uniti per vincere questa coppa", Gazzetta: il discorso di Zhang alla squadra in vista del Napoli

Steven Zhang, presidente dell'Inter, ieri ha caricato la squadra e Simone Inzaghi in vista della finale di questa sera contro il Napoli nella finale di Supercoppa. Una videochiamata da Nachino, si legge sulla Gazzetta dello Sport, per motivare ancora di più tutti per la conquista della coppa.

Zhang videochiama Inter Supercoppa

Ecco cosa si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport: