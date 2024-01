Lotta al razzismo, oggi in programma un incontro al Ministero degli Interni, ecco di cosa di parlerà

Ultime notizie Serie A - Cosa fare per combattere il razzismo negli stadi? Oggi nel primo pomeriggio è in programma un’incontro al Viminale. Lo annuncia la Gazzetta dello Sport.

Chi ci sarà oggi al Viminale? Il ministro dell’Interno Piantedosi, la Figc (presente Gravina), le Leghe, a iniziare dal presidente della A Casini, e l’Associazione Calciatori, il ministro per lo Sport Andrea Abodi.

"All’ordine del giorno, provvedimenti più duri in maniera immediata per i casi di razzismo, sulla falsariga di quello che avviene in Inghilterra, dove però lì, a cominciare dalla Premier, è in vigore l’arresto immediato per i responsabili autori di comportamenti discriminatori"