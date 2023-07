Lotito: "Milinkovic Savic? Sto cercando di fargli rinnovare il contratto ma non trattengo chi vuole andare"

Serie A - Claudio Lotito, presidente della lazio, ha rilasciato una intervista alla Gazzetta dello Sport in cui ha parlato del futuro di Milinkovic Savic:

Significa che non venderà nemmeno Milinkovic-Savic?

«Io non lo cederei, anzi sto cercando di rinnovargli il contratto. Ma un contratto è l’incontro della volontà di tutte le parti... Di sicuro la Lazio per comprare non ha bisogno di vendere (tipo Roma e Inter, ndr). E questo è importante: non tutti possono farlo, anzi... Se a noi verrà meno un giocatore, non accadrà perché dobbiamo fare soldi».

E perché, allora?

«Contano le scelte tecniche, le decisioni personali, i rapporti. Poi, se uno se ne vuole andare, io non lo tengo».

Milinkovic-Savic le ha detto che se ne vuole andare?

«A me no, non lo ha detto. Sta con noi da otto anni, sono tanti. Sa che a settembre la Lazio ha pagato gli stipendi di gennaio? Dico: a settembre gli stipendi di gennaio. Nessuna società non in Italia, ma al mondo ha fatto una cosa del genere. Perché se ne deve andare? I giocatori da noi sono contenti, hanno tutto»