Lobotka torna al centro del Napoli, Il Mattino: se gira lui, la squadra diventa un luna park

Ultime notizie Napoli - Cose che piacciono a Rudi Garcia: rimettere la chiesa al centro del villaggio. Contro la Salernitana si è rivista (finalmente) la centralità di Lobotka. Ne parla Il Mattino.

Lo slovacco ha rappresentato il faro del centrocampo del Napoli spallettiano:

“Quando gira lo slovacco, il Napoli diventa un luna park, è quasi sempre una sentenza: palla al compagno meglio piazzato e quasi certamente un pericolo per gli avversari. Contro la Salernitana a referto il primo assist della sua stagione: una stoccata perfetta per aprire in due la difesa di Inzaghi e innescare Raspadori a due passi da Ochoa”