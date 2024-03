Gazzetta - Lobotka-Barcellona: il Napoli ha già fissato il prezzo per cedere Stanislav

Il Barcellona esce allo scoperto per Stanislav Lobotka sottolinea l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport. Per il quotidiano, De Laurentiis non chiude alla cessione del regista slovacco che già l'estate scorsa sembrava in procinto di lasciare gli azzurri in quanto aveva ricevuto un'offerta monstre dall'Arabia Saudita. Il Napoli ha già fissato il prezzo di cessione di Lobotka.

Lobotka Barcellona: quanto chiede il Napoli

Calciomercato Napoli - Ecco cosa si legge sulle pagine della Gazzetta dello Sport per quanto riguarda il futuro di Stanislav Lobotka al Napoli: