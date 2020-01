Lobotka-Napoli, oggi la firma a Castel Volturno e poi il volo veloce per salutare moglie e figlia: "Potrebbe ripartire dopo la gara con la Fiorentina"

Ultimissime Calcio Napoli -Stanislav Lobotka non è ancora stato ufficializzato. Per il centrocampista, ancora formalmente del Celta Vigo, si stanno sbrigando tutte le pratiche burocratiche per consentirgli di allenarsi con i nuovi compagni. La firma potrebbe arrivare oggi. Ecco quanto riportato dall'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno - Campania ed evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Lobotka è all’Hotel Vesuvio, dove domenica sera ha cenato con l’allenatore Gattuso e il direttore sportivo Giuntoli, oggi è attesa la firma a Castel Volturno. Il viaggio veloce per abbracciare moglie e figlia potrebbe esserci dopo i primi allenamenti e la partita contro la Fiorentina.