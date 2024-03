Lobotka in prestito al Barcellona? Spunta la posizione del Napoli

Calciomercato Napoli - L'edizione in edicola oggi de Il Mattino riporta le ultime notizie in merito al possibile addio di Stanislav Lobotka:

"Il Napoli per privarsi di Lobotka chiede circa 40 milioni di euro: il regista slovacco - 30 anni a novembre prossimo - è legato al club di De Laurentiis con un contratto fino al 2027 (con opzione unilaterale di rinnovo per un altro anno) ed ha un ingaggio di due milioni netti a stagione. Il Barca gli offre un palcoscenico europeo con vista Champions, uno stipendio quasi raddoppiato, ma attualmente potrebbe non avere la disponibilità di ristorare il Napoli con una cifra del genere visti i conti in rosso ed un deficit a cui dover far fronte a stretto giro. L’ipotesi di un prestito appare a dir poco peregrina, considerando che viene scartata sul nascere dal club azzurro. Altro discorso sarebbe quello di una o più contropartite tecniche. Si vedrà".