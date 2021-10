Lo Spartak Mosca ha cambiato l’umore dell’ambiente Napoli! Gazzetta: risveglio brusco e amnesie difensive

Napoli Calcio - Finora, il Napoli non aveva conosciuto la delusione per la sconfitta. Tra campionato ed Europa League, infatti, aveva ottenuto 6 vittorie e un pareggio (a Leicester). Come racconta l'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, lo Spartak Mosca ha cambiato l’umore dell’ambiente. Il risveglio è stato brusco, provocato da un avversario che ha saputo approfittare delle amnesie per aprire alle tre ripartenze vincenti, nel secondo tempo.

Questo il commento post-partita di Luciano Spalletti: