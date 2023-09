Lo scrittore Ciriello distrugge Garcia: "Magia finita, giocatori mortificati e irriconoscibili"

Calcio Napoli - Magia finita, giocatori mortificati e irriconoscibili scrive Marco Ciriello sulle pagine della Gazzetta dello Sport riguardo al Napoli di Garcia:

"Appare chiaro a tutti, anche a Rudi Garcia, che qualcosa si è rotto, quando l’ipercalcisticità di Khvicha Kvaratskhelia, davanti alla seconda sostituzione in due partite, si raccoglie in un gesto da Pulcinella: mano dondolante chiusa a peperone, che nella lingua dei segni universali napoletani significa: Ma che vuoi? Mentre tutti intorno, dal “Ferraris” a piazza Plebiscito, si chiedevano: Ma che fa? Lo toglie di nuovo sul più bello? Per mettere Zerbin.

Però Kvara e Osimhen non si possono mortificare, e non perché sono nella lista del Pallone d’oro, ma perché sono calciatori selvaggi fuori dal calcio pettinato delle tabelle, per questo il Napoli appariva così spavaldo negli esercizi estetico-calcistici: macinando gol e vittorie. Con pubblico e calciatori che si divertivano. Ora no. Se Garcia si diverte ci dica: dove, come e quando. Magari avrà ragione lui".