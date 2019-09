Llorente può esordire già con la Sampdoria! CorSport: Ancelotti potrebbe lanciarlo in campo nel nuovo San Paolo, i dettagli

Ultimissime Calcio Napoli - Il primo allenamento del nuovo attaccante spagnolo del Napoli Fernando Llorente è scivolato via tra sorrisi, presentazioni, una chiacchierata con Carlo Ancelotti e tanto lavoro. Già, si comincia subito a fare sul serio come racconta l'edizione odierna del Corriere dello Sport.

"Milik è ancora fuori causa e a meno di clamorosi recuperi salterà anche la Samp, Insigne è acciaccato, Mertens e Lozano sono con il Belgio e il Messico e dunque non è escluso che Carletto possa lanciare il navarro già sabato. In occasione della prima stagionale di campionato al San Paolo: un debutto più azzurro che mai. Non è escluso che Ancelotti possa decidere di lanciarlo dal primo minuto sabato 14 settembre con la Samp. Tutto dipenderà innanzitutto da come procederà l’ingresso nei meccanismi della squadra, nonché dalle valutazioni del tecnico in merito allo stato di forma dei colleghi: da Mertens e Lozano passando per Insigne e Milik"