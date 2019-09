Llorente-Napoli, Gazzetta: lo spagnolo già pazzo di tifosi e città. Ancelotti intenzionato a lanciarlo dal primo minuto contro la Samp

Ultimissime calcio Napoli- Fernando Llorente è già innamorato di Napoli e del Napoli. L'edizione odierna della Gazzetta dello Sport scrive sule condizioni fisiche dell'attaccante spagnolo svincolatosi dal Tottenham ed approdato ufficialmente in azzurro nell'ultimo giorno di calciomercato:

"Con Napoli, è stato amore a prima vista. Sarà stato per quel panorama mozzafiato che può ammirare dalla suite che gli è stata assegnata in attesa che scelga l’appartamento dove si trasferirà con la famiglia. Sarà stato per quel calore che soltanto la gente di Napoli sa trasmettere, una passione che va oltre ogni sentimento. Insomma, sta di fatto che Llorente è un uomo felice, soddisfatto della scelta fatta che lo impegnerà per i prossimi due anni. L’intenzione dell’allenatore è di portarlo nella condizione migliore per averlo a disposizione per la ripresa, tra due sabati: al San Paolo, ci sarà la Sampdoria. L’idea di Ancelotti è di gettarlo nella mischia subito, senza aspettare oltre. D’altra parte, il giocatore s’è presentato già in buone condizioni fisiche e ci sono probabilità abbastanza alte che possa esordire già dal primo minuto, contro la formazione blucerchiata"